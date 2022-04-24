"السلع التموينية" تعلن بدء توريد الزيت لصالح "القابضة للصناعات الغذائية"

كتب – محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، ممارسة محدودة رقم 12 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا 1000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 2022/6/30-1.

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن جلسة فض المظاريف، تجرى يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022 الساعه 12 ظهرًا.

وأشارت الهيئة، إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.