Masrawy logo white

إعلان

"السلع التموينية" تعلن بدء توريد الزيت لصالح "القابضة للصناعات الغذائية"

06:52 م الأحد 24 أبريل 2022
"السلع التموينية" تعلن بدء توريد الزيت لصالح "القابضة للصناعات الغذائية"

"السلع التموينية" تعلن بدء توريد الزيت لصالح "القا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب – محمد سامي:
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، ممارسة محدودة رقم 12 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا 1000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 2022/6/30-1.

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن جلسة فض المظاريف، تجرى يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022 الساعه 12 ظهرًا.

وأشارت الهيئة، إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
توريد الزيت زيت خام السلع التموينية زيت صويا

الخبر التالى:

"نقابة القطاع الخاص" تنتقد قرارات "القومي للأجور" الخاصة بالحد الأدنى
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
مباشر- ديربي الميرسيسايد.. ليفربول 2-0 إيفرتون
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا