الأوقاف تعلن موضوع خطبة عيد الفطر المبارك - النص الكامل

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة عيد الفطر المبارك، هو يوم الجائزة الكبرى.



وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية كخطبة الجمعة.



ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وكل عام ومصر وأهلها والإنسانية جمعاء بكل خير.