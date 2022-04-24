وزير التموين: مصادرة أي سيارة تنقل قمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح
كتب – محمد سامي:
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بالمحافظات بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أي سيارة تقوم بنقل القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح.
وأكد المصيلحي، أن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح لها قانونيًا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد الاقماح المحلية هذا العام.
كانت مديرية تموين الفيوم، ضبطت أحد الأشخاص قام بتجميع الأقماح بقصد الاتجار بها بعيداً عن الجهات المسوقة للقمح والتي أقرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأصدر بشأنها قراراً وزارياً لتنظيم عمليات توريد الأقماح إلى الجهات المسوقة بالصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر المخصصة لذلك وتم مصادرة الكمية مع التاجر والتي تصل الى 6 الاف طن ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة.
ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية مباحث التموين لمصادرة السيارة أيضاً.
يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الأقماح المحلية لموسم حصاد القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى أي مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
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