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وزير التموين: مصادرة أي سيارة تنقل قمح من محافظة ‏إلى أخرى دون تصريح

05:47 م الأحد 24 أبريل 2022
وزير التموين: مصادرة أي سيارة تنقل قمح من محافظة ‏إلى أخرى دون تصريح

أرشيفية

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كتب – محمد سامي:
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، مديريات التموين بالمحافظات ‏بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أي سيارة تقوم بنقل ‏القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح.

وأكد ‏المصيلحي، ‏أن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح ‏لها قانونيًا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ‏طبقاً للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد ‏الاقماح المحلية هذا العام.

كانت مديرية تموين الفيوم، ضبطت أحد الأشخاص قام ‏بتجميع الأقماح بقصد الاتجار بها بعيداً عن الجهات المسوقة ‏للقمح والتي أقرها الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، وأصدر بشأنها قراراً وزارياً ‏لتنظيم عمليات توريد الأقماح إلى الجهات المسوقة بالصوامع ‏والشون المطورة والهناجر والبناكر المخصصة لذلك وتم ‏مصادرة الكمية مع التاجر والتي تصل الى 6 الاف طن ‏ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة.

ووجه ‏وزير التموين والتجارة الداخلية ‏مباحث التموين لمصادرة السيارة أيضاً.

يذكر أن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزاري رقم 51 ‏لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الأقماح المحلية لموسم حصاد ‏القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى ‏أي مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات ‏التسويق.‏

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