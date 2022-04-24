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الرئيس السيسي يهنئ المصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

04:37 م الأحد 24 أبريل 2022
الرئيس السيسي يهنئ المصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- يوسف عفيفي:
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلا: "هذه المناسبة تعد فرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة"
وأضاف الرئيس: "يسعدني أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير"
وذكر الرئيس السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي – "لقد قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة، ولا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية، فبوحدتنا تحيا مصر.. كل عام وأنتم بخير ومصر في عزة وتقدم ورخاء".

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