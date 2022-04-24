"قومي المرأة" يختتم ورشة لتدريب الوافدات والمصريات على صناعة الجلود

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اختتم المجلس القومي للمرأة، فعاليات ورشة العمل التدريبية، التي نظمتها الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس حول "صناعة المنتجات الجلدية"، والتي استهدفت 18 من المتدربات الوافدات والمصريات، بمقر المجلس.

وأشار المجلس في بيان اليوم، إلى أن تلك الورشة تأتي في إطار مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وبدعم من حكومة اليابان.

وأوضح أن الورشة التي استمرت 12 يوما تضمنت التدريب على صناعة المنتجات الجلدية من حيث كيفية تقطيع الجلد، وكيفية العمل على الباترون (مفكرة- حاملة موبايل- محفظة- حافظة كروت)، وأسعار الجلود الطبيعية، وأماكن شرائها، وكيفية البدء في مشروع بأقل تكاليف من المنزل.​