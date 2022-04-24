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تنسيقية الأحزاب تشكر الرئيس السيسي للإفراج عن مجموعة شباب محبوسين

03:55 م الأحد 24 أبريل 2022
تنسيقية الأحزاب تشكر الرئيس السيسي للإفراج عن مجموعة شباب محبوسين

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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كتب- محمد نصار:

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين.

وتوجهت التنسيقية بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك تميهداً لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

ورأت التنسيقية أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة.

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