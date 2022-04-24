نقابة الأطباء تشكر البابا تواضروس لتقديره الفريق الطبي

كتب - أحمد جمعة:

تقدمت نقابة أطباء مصر بالشكر و التقدير إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لتقديره واهتمامه بالأطباء والفريق الطبي.

ووجه البابا تواضروس الشكر والعرفان إلى الأطباء و التمريض وهيئة الإسعاف على ما قدموه من تضحيات أثناء جائحة كورونا، خلال كلمته في قداس عيد القيامة المجيد مساء أمس السبت.

و جاءت نص البرقية التي أرسلها د. حسين خيري نقيب الأطباء و أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء إلى البابا تواضروس الثاني كالآتي: " يسر نقيب أطباء مصر و أعضاء مجلس نقابة أطباء مصر أن يتقدموا إلى قداستكم بخالص الشكر و العرفان لما تولونه من اهتمام بالأطباء و الفريق الطبي، ما برز جلياً بتوجيه قداستكم الشكر لهم على ما بذلوه من تضحيات أثناء جائحة كورونا ‘و ذلك أثناء كلمة قداستكم بقداس عيد القيامة المجيد، وهو ما كان له عظيم الأثر الطيب على جموع أطباء مصر و العاملين بالقطاع الصحي".