إنفوجرافيك.. "معلومات الوزراء" يرصد تحليل البنك الدولي حالة التكنولوجيا الرقمية عالميًّا وفي الدول النامية

كتب- مصراوي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا، اليوم الأحد، يرصد خلاله أبرز النقاط التي تناولها البنك الدولي في تحليله حالة التكنولوجيا الرقمية عالميًّا وفي الدول النامية، إذ رغم ارتفاع عدد مستخدمي التكنولوجية الرقمية إلى 5 مليارات مستخدم عالميًّا، فإنه لا يزال 3 ملايين مستخدم غير متصلين بشبكة الإنترنت، ويعيش 96% منهم في الدول النامية، كما لوحظ زيادة 39% في عدد المستفيدين في الدول التي تطبق نظام المدفوعات الحكومية.

وأضاف المركز أنه في نطاق إفريقيا؛ فإن 27% من سكان إفريقيا لا يستخدمون خدمات الإنترنت المحمول رغم توافرها لنحو 83% منهم، كما أن 40% من شبكات الألياف الضوئية الممتدة على أكثر من 400 ألف كم مملوكة للحكومات وغير مستغلة بصورة كاملة.

وتابع "معلومات الوزراء": من أجل سد هذه الفجوة هناك 3 معوقات أساسية لا بد من حلها؛ وهي: تكلفة خدمات الإنترنت وتوفيرها للجميع، التدريب على مهارات استخدام التكنولوجيا، وأخيرًا بناء الثقة والأمان.