قومي حقوق الإنسان: الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا

كتب- محمد نصار:

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد الموافق 24 أبريل 2022، في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تفاؤل أعضاء المجلس بالنتائج المتوقعة في هذا الملف، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المراجعات القانونية والإنسانية للكثير من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

وثمنت مشيرة خطاب الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه ملف حقوق الإنسان الذي بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقية وواقعية لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهورية جديدة تضمن حياة كريمة لكل المصريين.