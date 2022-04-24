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"التموين": إنتاج 20 ألف طن سكر من البنجر

11:49 ص الأحد 24 أبريل 2022
"التموين": إنتاج 20 ألف طن سكر من البنجر

السكر

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القاهرة - أ ش أ:

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي السكر المنتج من البنجر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية بلغ 20 ألفا و602 طن.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الأحد- إلى استمرار توريد قصب السكر للشركة خلال موسم التوريد الحالي، موضحة أنه تم حتى الآن توريد 7 ملايين و345 ألف طن قصب سكر أنتجت نحو 785 ألفا و217 طن سكر.

من جهته، وجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

وكان موسم توريد قصب السكر قد بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل الجاري، وتستهدف وزارة التموين توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874 ألفًا و851 طن سكر خلال الموسم الحالي.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

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