تخفيضات 40%.. ننشر أسعار الكعك والبسكوت بمنافذ وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفى لملوم، مدير تسويق منافذ الزراعة، إنه تم طرح كعك وبسكوت العيد في منافذ وزارة الزراعة؛ بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%، بناءً على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة.

وأضاف لملوم، في تصريح لـ "مصراوي"، اليوم الأحد، أن جميع المنتجات بالمنافذ ذات جودة عالية، ويتم إنتاجها بإشراف ورقابة صحية؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وذكر مدير تسويق منافذ الزراعة أنه "بالتعاون مع القائمين على مشروع التغذية المدرسية قدرنا نقدم مخبوزات العيد بنسب تقل ٤٠٪ عن الخارج".

وتابع لملوم: يتراوح سعر كيلوجرام الكعك أو البسكوت من 60 إلى 80 جنيهًا على حسب الأنواع، واستخدام "السمن أو الزبدة"، والكعك بالعجوة أو الملبن يبدأ من 65 جنيهًا، بينما البيتي فور يصل سعره إلى 80 جنيهًا. أما أسعار الغُريبة فتصل إلى 60 جنيهًا، مؤكدًا أن الأسعار بالخارج تبدأ من 100 جنيه.