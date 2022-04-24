وزير التنمية المحلية: رفع 85 ألف طن مخلفات من المجاري المائية في 21 محافظة

كتب - محمد نصار:

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن إجمالي المخلفات التي تم إزالتها على المجاري المائية بلغت 85 ألف طن، وذلك في 37 مركزا إداريا تم اختيارها في 21 محافظة، من أجل تنفيذ النموذج التجريبي الناجح الذي تم تنفيذه بمحافظة البحيرة.

وأضاف شعراوي- في تقرير تلقاه، اليوم- أنه تم تكليف المراكز المختارة بإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية في نطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن.

وأكد نجاح النموذج التجريبي الذي تم تطبيقه في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والذي اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن، بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بالمحافظات، واتخاذ هذا كنموذج دعم للمبادرات الشبابية في هذا الشأن؛ للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف، وتم إضافة مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وشبراخيت بالمحافظة، لتنفيذ نموذج مركز إيتاي البارود بها، على أن يعمم بعد ذلك في مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح أن التقرير استعرض الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية في المراكز الـ 37 المختارة، والتي ركزت على رفع نواتج تطهير الترع داخل الكتل السكنية يومياً ونقلها الى المدافن الصحية والمقالب العمومية يومياً، والتنسيق مع مديريات الري لضبط المخالفات، وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية في المهد، وتفعيل الجمع السكني للقمامة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية نظير رسوم رمزية، والتوسع في تنفيذ ندوات توعية للمواطنين وتفعيل دور الرائدات الريفيات بالتواصل المباشر مع المواطنين لعدم إلقاء القمامة والمخلفات في الترع والمصارف، مع التوسع في أعمال تجميل وتشجير الطرق، ووضع سلال القمامة على أعمدة الإنارة وبالطرق وعلى جانبي الترع تجنبا لإلقاء المخلفات في المجاري المائية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يتم العمل على قدم وساق وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التي تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجاري تبطينها؛ لمنع وصول المخلفات إلى المجاري المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث.

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