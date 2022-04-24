شقق الإعلان الـ14.. اعرف مواعيد الأقساط المتبقية وموعد بدء استلام الوحدات

كتب- محمد عبد الناصر:

انتهى حاجزو الإعلان الرابع عشر أو المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين من سداد القسط الخامس الشهر الحالي، سواء لوحدات محدودي الدخل أو متوسطى الدخل، ويتساءل الحاجزين عن مواعيد وعدد الأقساط المتبقية، ومواعيد الاستلام.

أولا.. قيمة الأقساط:

وفقًا لأسلوب السداد الموجود في كراسة الشروط، يتم سداد 12 قسط ربع سنوي كل 3 أشهر، ويكون الشهر الأول من كل قسط هو الفترة المخصصة للسداد بدون أي غرامة، لكن بعد ذلك يتم احتساب الغرامة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

وتختلف هذه الأقساط حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، والإسكان المتوسط بواقع 3 مساحات 100 و110 و120 مترًا.

1- شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا سيتم سداد 2100 جنيه كل قسط.

2- شقق الإسكان الاجتماعي الـ90 مترًا سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط.

3- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ100 متر سيتم سداد 10 آلاف جنيه.

4- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ110 أمتار يصل القسط ربع السنوي لـ10.5 ألف جنيه.

5- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ120 مترًا يصل القسط ربع السنوي لـ11.5 ألف جنيه.

ثانيا.. مواعيد الأقساط:

تم الانتهاء من سداد 5 أقساط، حيث بدأ القسط الأول 1 أبريل 2021، والقسط الثاني 1 يوليو، والقسط الثالث 1 أكتوبر، والقسط الرايع 1 يناير 2022، والقسط الخامس 1 أبريل 2022، ويتبقى 7 أقساط أخرى في مواعيد، القسط السادس 1 يوليو 2022، القسط السابع 1 أكتوبر 2022، القسط الثامن 1 يناير 2023، القسط التاسع 1 إبريل، القسط العاشر 1 يوليو، القسط الحادي عشر 1 أكتوبر، القسط الثاني عشر والأخير 1 يناير 2024.

ثالثا.. مواعيد الاستلام:

يبدأ الاستعلام عن الحاجزين بداية من انتهاء القسط الأخير في يناير 2024، وبعد انتهاء الاستعلام الميداني والتأكد من صحة البيانات والمعلومات المقدمة يتم تحويل ملف المتقدم إلى جهات التمويل وبعد الموافقة على التمويل يتم استلام الشقة، حيث تكون هذه الإجراءات في مده أقصاها 3 أشهر.

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