اعرف أسهل طريقة لتسجيل قراءة عداد "الكهرباء" دون الذهاب للشركة

كتب- محمد صلاح:

مع اقتراب تطبيق أسعار الزيادات الجديدة على فواتير الكهربا ، يحرص غالبية المواطنين على متابعة كافة المستجدات والخدمات التي تطلقها الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لعل أبرزها طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا كل شهر كالتالي:

1- أدخل على موقع خدمات الكهرباء الذكية أو نزل تطبيق التليفون المحمول. اضغط هنا.

2- أنشئ حساب على الموقع أو التطبيق وسجل بياناتك المطلوبة (البريد الإلكتروني – رقم المحمول – رقم البطاقة الشخصية).

3- سجل بيانات عدادك أو الرقم الموجود على الإيصال الشهري وانشأ اسم مكان مميز للعداد مثل (البيت – العيادة – المطعم - المحل).

4- كل شهر سيصل تنبيه مع بدء فترة التسجيل وفاتورتك على البريد الإلكتروني.

5- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

6- تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

أ: بعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم إنشاء حساب عليه، وبالمثل أيضا على التطبيق، ثم نقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعميل المطلوبة، وهي: (الإيميل – رقم التليفون المحمول – الرقم القومي).

ب: بعد تسجيل بيانات الحساب الشخصي، تقوم بإدخال بيانات العداد ومن الممكن الاكتفاء بتسجيل الرقم المسجل على إيصال الكهرباء الشهري مع الحرص على تحديد اسم مكان خاص ومميز للعداد، على سبيل المثال (عداد البيت – عداد العيادة).

ج: كل شهر في نفس الموعد سوف يصل إليك تنبيه على الإيميل الخاص بك الذي سجلت به على الموقع بأنه قد بدأت فترة التسجيل قراءة العداد، كما ستصل إليك فاتورة الكهرباء أيضًا على الإيميل بانتظام.

3: يمكن أيضًا تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بوزارة الكهرباء رقم 121 ، وإبلاغ القراءة.

*برنامج تسجيل قراءة عداد الكهرباء الموحد

هناك طريقة موحدة لقراءة عداد الكهرباء عن طريق الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وهو اضغط هنا.

- بعد ذلك يتم الضغط أعلى خدمات العدادات لتسجيل قراءة العداد.

- كتابة رقم المحمول وكلمة المرور، ويضغط على تسجيل الدخول.

- تحديد شركة الكهرباء التابع لها المواطن، ثم كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل كما هى

*موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء:

يتم تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهريا من بداية الشهر حتى يوم 20 من الشهر، ويراعى تثبيت موعد إدخال القراءة شهريًا بموعد محدد.