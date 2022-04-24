احذر الغرامة.. ما الأوراق المطلوبة لتجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات للمصريين

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، خطوات تجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات، والإجراءات الجديدة بشأن السفر ومدة الإقامة والأوراق المطلوبة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشف التقرير، أن دولة الإمارات حددت خطوات تجديد تأشيرة الإقامة والإجراءات الجديدة بشأن السفر ومدة الإقامة والأوراق المطلوبة، إذ توفر الحكومة فترة سماح مدتها 30 يومًا للإقامة القانونية داخل الحدود السياسية للدولة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة، ويجب بعد ذلك تجديد تأشيرة الإقامة قبل انتهاء هذه الفترة من أجل تجنب الغرامات أو العقوبات.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن الخطوات تتمثل في:

١- طريقة تجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات لجميع وكافة المقيمين بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على الكفيل الإسراع في تجديدها لمن هم على كفالته خلال فترة تجديد التأشيرة المحددة لتجنب أي عقوبات أو عواقب قانونية.

٢- مدة الإقامة للأجانب المقيمين في الإمارات: لتشريعات الدولة ، توفر الإدارة العامة للمقيمين والأجانب (GDRFA) فترة سماح مدتها 30 يومًا للإقامة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة.

٣- غرامة عدم تجديد الإقامة في الإمارات:وفقًا لنظام عقوبات الإقامة في دولة الإمارات ، فإن عقوبة المكوث في الدولة بعد انتهاء فترة السماح أو عدم تجديد تصريح الإقامة هي: 25 درهماً في اليوم لأول ستة أشهر (180 يوماً)، و50 درهماً في اليوم للأشهر الستة القادمة، و100 درهم في اليوم بعد سنة أو أكثر.

٤- الإجراء المتبع في حال انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة في الإمارات: وفقًا لتشريعات الدولة، مع انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة للأجانب، تنتهي صلاحية بطاقة الهوية أيضًا ويجب تمديد المبادرة قبل التقدم بطلب لتمديد تصريح الإقامة، وفقًا للقانون.

٥- طريقة تجديد تأشيرة الإقامة قبل انتهاء مدتها: إذا كانت لدى العميل أسباب تتطلب تمديدها قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة من شهر إلى ستة أشهر لعدد من الأسباب، بما في ذلك أسباب السفر أو الأسباب الصحية أو غيرها، فيجب عليه الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة للإقامة، وللأجانب في الإمارة التي أصدرت التأشيرة.

وأضافت الملحق العمالي، أنه يتطلب لتجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات، استيفاء نفس الشروط المطلوبة لإصدار التأشيرة لأول مرة، سواء أكان المقيمون يرعون عائلاتهم أو يكفلون تأشيرة عمل.

وأشارت إلى أن المتطلبات الأساسية لتجديد تصريح الإقامة تتمثل في:

- كفيل بإقامة سارية المفعول.

- اجتياز اختبار اللياقة الإلزامي لمن تجاوز سن 18 عامًا.

- بطاقة التأمين الصحي، وهي إلزامية حاليًا فقط في دبي وأبو ظبي.

- تجديد بطاقة الهوية الاتحادية، والجنسية، والجمارك، وإدارة أمن الموانئ (ICA).

وتتمثل الأوراق والوثائق المطلوبة من أجل تقديم طلب تجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات في:

- تقديم نموذج الطلب عبر الإنترنت أو من خلال مكاتب الطباعة المرخصة إلى الإدارة العامة لشئون المقيمين والأجانب في الإمارة المعنية.

- أصل جواز سفر المكفول، وصورة شخصية للراعي.

وفيما يتعلق بكفالة إقامة موظفي القطاع الخاص، يجب على الشركة الكفيلة تقديم المستندات الإضافية التالية حتى تتمكن من تمديد تصريح إقامة الموظف:

- نسخة من بطاقة المؤسسة الحالية.

- نسخة من الرخصة التجارية الحالية للمنشأة.

- نسخة من بطاقة العمل مكفولة محدثة أصولاً.

- نسخة من إيصال تجديد بطاقة العمل للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر.

وبالنسبة لكفلاء عائلاتهم وعائلاتهم، مثل: الزوج أو الزوجة، والأطفال، والآباء ، والأشقاء (أقارب من الدرجة الأولى والثانية)، يجب تقديم المستندات الإضافية التالية عند التجديد:

- نسخة من عقد عمل الزوج / الزوجة أو عقد الشركة إذا كان الكفيل مستثمرًا أو صاحب عمل.

- شهادة راتب من جهة العمل توضح الراتب الشهري للموظف.

- شهادة زواج رسمية ومصدقة إذا كانت الكفالة للزوجة.

- عقد إيجار مسكن مسجل للكفيل.

- آخر فاتورة مياه وكهرباء لعقار الكفيل السكني.

وقالت الملحق العمالي إنه يتم تقديم طلب إذن الدخول أو التأشيرة في الإمارات من خلال الإدارة العامة للإقامة والأجانب في الإمارة المعنية أو من خلال القنوات الذكية للإقامة والمواطنة والقنوات الالكترونية.

وتتمثل القنوات الإلكترونية لطلب الحصول على تصاريح الدخول والتأشيرات إلى الإمارات العربية المتحدة:

- القنوات الذكية للإقامة والجنسية (القنوات الإلكترونية).

- الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمقيمين والأجانب، ودبي، وتطبيق جوال.

- تطبيق الهيئة العامة للمقيمين والأجانب بدبي على Google Play أو Apple Store.

- تطبيق المكتب الفيدرالي للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على Google Play أو Apple Store.

- تطبيق دبي متوفر الآن على Google Play أو Apple Store.

- يمكن للأفراد والشركات التقدم بطلب للحصول على تصاريح الدخول وتأشيرات الزيارة وتصاريح الإقامة من خلال قنوات الإقامة والجنسية الذكية (القنوات الإلكترونية) للمكتب الاتحادي للهوية والجنسية.

وتابعت: بالإضافة إلى ذلك، لكي يقوم العملاء، سواء أكانوا أفرادًا أم شركات، بإجراء معاملاتهم، يجب عليهم التسجيل أولاً.

كما يمكن استخدام التأشيرة الإلكترونية في نقاط الدخول في دولة الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى نشر التأشيرة الأصلية في ميناء الدخول قبل وصول الزائر المكفول.