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رئيس "مصر العليا للكهرباء": استمرار العمل بقطاعات الشركة في الإجازات والأعياد

11:28 م السبت 23 أبريل 2022
رئيس "مصر العليا للكهرباء": استمرار العمل بقطاعات الشركة في الإجازات والأعياد

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، استعداد الشركة بالقطاعات الأربعة التابعة لها لاستقبال إجازات الأعياد، حيث تم إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع الإجازات والراحات بكافة المناطق التابعة للشركة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الشركة تمتلك 10 وحدات شحن متنقلة تتضمن وحدتين بنطاق كل قطاع بالإضافة لوجود 21 ماكينة ديزل وطوارئ يتم توفيرها حال حدوث أي طارئ، بالإضافة إلى تأمين الكنائس والمساجد ومرور وتواجد فرق للصيانة على أعلى مستوى.

وأكد رئيس الشركة جاهزية القطاعات الأربعة التابعة للشركة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتأكيد العمل داخل الهندسات والفروع طوال اليوم حتى يتثنى لأي مواطن الذهاب للقيام بشحن كارت العداد في سهولة ويسر وأسرع وقت.

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