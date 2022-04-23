المطران شيحان يهنئ الطائفة المارونية ومسيحي مصر بعيد القيامة المجيد

كتب مينا غالي

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، أبناء الطائفة المارونية بعيد الفصح المجيد (القيامة).

وقال المطران شيحان في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" اليوم: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، باسم مطرانها رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها، وراهباتها، نهنأكم يا أبناء الطائفة المارونية في وطننا مصر بعيد الفصح المجيد. ليكن عيدًا مباركًا وقيامة مجيدة.

إن المسيح القائم من بين الأموات، قد أقامنا معه روحيًا وجسديًا وفكريًا، فآمنا وتسلمنا العهد الجديد، عهد القيامة والفرح، عهد السلام والمحبة للآخر. عهد التجديد والنهضة، والبركة".

وأضاف مطران الكنيسة المارونية بمصر في بيانه: "إن ما تشهده مصر من إنجازات وتقدم وبناء يدعونا جميعًا إلى الفخر بأننا ولدنا وعشنا على هذه الأرض المباركة، فأدعوكم جميعًا للصلاة دائمًا من أجل وطننا مصر وشعبها ورئيسها المحبوب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد إلى مصر الأمان والاستقرار، ورسخ قيم التعايش والوحدة الوطنية، والإخاء بين المسيحيين والمسلمين. المسيح قام.. حقا قام، ونحن شهود على ذلك. كل عام وأنتم جميعًا بخير.".

وهنأ المطران شيحان، المسيحيين المحتفلين بعيد القيامة، بحسب التقويم الشرقي، من أبناء الطوائف الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية في مصر وسائر المشرق.