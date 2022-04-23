الكاتدرائية الأسقفية تتزين بالأضواء احتفالًا بعيد القيامة المجيد

كتب - مينا غالي:

تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بالأضواء احتفالًا بعيد القيامة المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية.

ويبدأ قداس العيد، باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

ومن المقرر، أن تبدأ صلوات قداس عيد القيامة المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات.

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