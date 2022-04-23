Masrawy logo white

إعلان

الكاتدرائية الأسقفية تتزين بالأضواء احتفالًا بعيد القيامة المجيد

08:31 م السبت 23 أبريل 2022
  • عرض 3 صورة
    الكاتدرائية الأسقفية تتزين بالأضواء احتفالًا بعيد القيامة المجيد
  • عرض 3 صورة
    الكاتدرائية الأسقفية تتزين بالأضواء احتفالًا بعيد القيامة المجيد
  • عرض 3 صورة
    الكاتدرائية الأسقفية تتزين بالأضواء احتفالًا بعيد القيامة المجيد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - مينا غالي:

تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بالأضواء احتفالًا بعيد القيامة المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية.

ويبدأ قداس العيد، باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

ومن المقرر، أن تبدأ صلوات قداس عيد القيامة المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
الكاتدرائية الأسقفية عيد القيامة المجيد الكنيسة الأنجليكانية

الخبر التالى:

تعديل مسمى كليات وتأجيل اختبارات.. 6 قرارات من "الأعلى للجامعات" بشأن التعليم العالي
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل..اللقطات الأولى لحادث حافلة المعتمرين المصريين بالمدينة المنورة "صور"
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا