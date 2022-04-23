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وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بعيد القيامة المجيد

06:04 م السبت 23 أبريل 2022
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بعيد القيامة المجيد

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

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كتب- محمد نصار:

هنأ محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال شعراوي في برقية بعثها لوزيرة الهجرة اليوم السبت: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله (العلى القدير) أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على سيادتكم بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار".​

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