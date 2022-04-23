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التموين: إنتاج قرابة 20 ألف طن سكر من البنجر

05:44 م السبت 23 أبريل 2022
التموين: إنتاج قرابة 20 ألف طن سكر من البنجر

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

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أ ش أ

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي السكر المنتج من البنجر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية بلغ 19.912 ألف طن.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى استمرار توريد قصب السكر للشركة خلال موسم التوريد الحالي، موضحة أنه تم حتى الآن توريد 7 ملايين و303 آلاف طن قصب سكر أنتجت نحو 780 ألفا و729 طن سكر.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

وكان موسم توريد قصب السكر، بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل الجاري، وتستهدف وزارة التموين توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874 ألفًا و851 طن سكر خلال الموسم الحالي.

وقررت وزارة التموين، رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيهًا في الموسم الماضي.​

هذا المحتوى من

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