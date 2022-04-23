Masrawy logo white

إعلان

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء

05:36 م السبت 23 أبريل 2022
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء

الفريق أول محمد زكى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أ ش أ

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وقال وزير الدفاع - في البرقية - "يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن وشعبه العظيم بالعزة والكرامة والرفعة".

وأضاف الوزير، أن هذا اليوم المجيد من أيام الكبرياء الوطني، يمثل في وجدان كل مصري رمزاً لعظمة هذا الشعب الأصيل وقوة وصلابة أبنائه، وقدرتهم على صنع المستحيل لتحقيق الأهداف والغايات القومية العليا وحماية التراب الوطني".

وتابع: "رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها، محافظين على ما تحقق على أرض سيناء من إنجازات طموحة ، متمسكين بروح أكتوبر والاقتداء بجيلها العظيم، لتظل القوات المسلحة عيناً ساهرة على حماية الوطن ومقدساته ووحدة وسلامة أراضيه، حفظكم الله قائداً شجاعاً لمسيرة الوطن وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.​

هذا المحتوى من

Asha

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
الفريق أول محمد زكي القوات المسلحة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي عبد الفتاح السيسي السيسي

الخبر التالى:

التموين: إنتاج قرابة 20 ألف طن سكر من البنجر
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل..استشهاد 8 معتمرين مصريين في حادث مروع بالسعودية
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا