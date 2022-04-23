"قومي المرأة" يهنيء البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

أ ش أ

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، والأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأعربت مرسي، في بيان اليوم السبت، عن أطيب تمنياتها لقداسة البابا ولجميع الأخوة المسيحيين بالصحة والخير والبركات.. سائلة المولى عز وجل الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.​​