رئيس "التجمع": عمل وتبرعات الجمعيات الأهلية يتعلق بالأمن القومي المصري

كتب- مصراوي:

قال النائب السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب التجمع، إن عمل الجمعيات الأهلية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها عبد المنعم، بشأن إجراءات الحكومة للمتابعة والرقابة على التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني.

وقال عبد العال إن طلب المناقشة العامة يحتاج إلى مزيد من المناقشات وفي اللجان النوعية، مؤكدًا أن هناك تبرعات تضر بالأمن القومي المصري.

ورفض النائب أن تقوم جمعيات أهلية بالعمل بعيدًا عن مراقبة مؤسسات الدولة؛ لأن هناك مَن يريد تمرير أمور تضر بأمننا القومي والمصالح العليا للبلاد.