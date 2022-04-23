حذف نهائي.. 48 ساعة وتنتهي مهلة التموين لأصحاب هذه البطاقات

كتب- محمد سامي:

تنتهي بعد غدٍ، الإثنين 25 أبريل 2022، مهلة وزارة التموين لأصحاب البطاقات الذين تلقوا تحذيرًا عبر بونات صرف الخبز يفيد ضرورة التوجه إلى مكتب التموين؛ لامتلاك سيارة حديثة موديل 2018 في ما أحدث، وذلك في حال عدم امتلاك السيارة أو بيعها أو ما يفيد عدم وجودها.

وأكدت مصادر بوزارة التموين، لـ"مصراوي"، أنه لا نية حتى الآن لمد المهلة بعد 25 أبريل مثلما حدث لأصحاب الدخول الحكومية المرتفعة حتى تم مد المهلة لهم والتي انتهت في 30 مارس مرتين.

وأضافت المصادر أن من وصلت إليه الرسالة ولم يتقدم بتظلم أو ما يفيد عدم صحة الرسالة، سيتم حذفه من المنظومة التموينية والحصول على السلع بداية من شهر مايو المقبل.