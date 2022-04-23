وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بسفنكس الجديدة..واستكمال الحملات بعدة مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء داخل مدينة ( سفنكس الجديدة )، بجانب استكمال تنفيذ حملات لإزالة التعديات والإشغالات بمدن ( شمال خليج السويس – الشروق - دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة ).

وشملت القرارات إزالة عددٍ من مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح لجهاز مدينة سفنكس الجديدة.

وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وفي ذات السياق، قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج، بمتابعة أعمال لجنة استرداد الأراضي والإزالات بجهاز المدينة، لافتةً إلى أنه تم شن حملة أسفرت عن استرداد مساحة ٢٤٥٠٠م٢ بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها بعتاقة، والتى لم تثبت الشركات المخصصة لها الجدية لتنفيذ المشروعات بها .

وأشارت المهندسة أسماء مخلوف، إلى أن قيمة الأراضي المستردة تقدر بحوالي ٢٢ مليون جنيه، مضيفةً أن أعمال اللجنة أسفرت عن تنفيذ عدة حملات دورية في الفترة الماضية، وتم استرداد حوالي ١٣٠٠٠٠م٢ والتي تقدر باستثمارات حالية ١١٥ مليون جنيه.

وقاد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة لرفع إشغالات المحال التجارية أسفرت عن تحرير 17 محضر مخالفة، والتحفظ على الإشغالات المضبوطة بمقر الجهاز.

وأوضح بشارة، أن الحملة استهدفت القطاع الشرقى بالمدينة، حيث تم إزالة مخالفات المحال المتعدية على ممرات المشاة كما شملت الحملة التعامل مع الظواهر العشوائية الأخرى.

ولفت المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه تم المرور على عددٍ من المنشآت التجارية بمنطقة التجمع الخامس للتأكد من موافقتها لاشتراطات قانون الصرف الصناعي، حفاظاً على شبكة الصرف بالمدينة ومحطات المعالجة.

وأهاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأصحاب جميع المنشآت الصناعية والتجارية ضرورة التعاون مع جهاز المدينة للحفاظ على الشبكة العامة.

ووجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بالحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دمياط الجديدة، مشيراً إلى أن لجنة الإشغالات بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، قامت بشن حملة لاستهداف عددٍ من مظاهر التعدي والإشغالات بجميع أحياء المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن التصدى لتلك المخالفات والقضاء على الأسواق العشوائية، وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والوحدات السكنية المخالفة للنشاط والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد رئيس الجهاز، عدم فتح تلك المنشآت إلا بعد الرجوع للجهاز، والالتزام بالنشاط المخصصة من أجله، وضرورة المتابعة المستمرة لعدم السماح بتلك المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.