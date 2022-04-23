وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بمدينة سفنكس الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء داخل مدينة سفنكس الجديدة، بجانب استكمال تنفيذ حملات لإزالة التعديات والإشغالات بمدن (شمال خليج السويس - الشروق - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة).

وشملت القرارات إزالة عدد من مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح لجهاز مدينة سفنكس الجديدة.

وأكد الوزير، في بيان، اليوم السبت، مواصلة وزارة الإسكان -ممثلة في أجهزة المدن الجديدة- إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة تطبيقا للقانون وحفاظا على مظهرها الجمالي ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

وفي ذات السياق، تابعت أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج، أعمال لجنة استرداد الأراضي والإزالات بجهاز المدينة، لافتةً إلى أنه تم شن حملة أسفرت عن استرداد مساحة 24500 م2 بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها بعتاقة، والتي لم تثبت الشركات المخصصة لها الجدية لتنفيذ المشروعات بها.

وأشارت أسماء مخلوف إلى أن قيمة الأراضي المستردة تقدر بحوالي 22 مليون جنيه، مضيفة أن أعمال اللجنة أسفرت عن تنفيذ عدة حملات دورية في الفترة الماضية، وتم استرداد حوالي 130000 م2 تقدر باستثمارات حالية 115 مليون جنيه.

ومن جانبه قاد عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة لرفع إشغالات المحال التجارية أسفرت عن تحرير 17 محضر مخالفة، والتحفظ على الإشغالات المضبوطة بمقر الجهاز.

وأوضح عبداللطيف بشارة أن الحملة استهدفت القطاع الشرقي بالمدينة حيث تم إزالة مخالفات المحال المتعدية على ممرات المشاة كما شملت الحملة التعامل مع الظواهر العشوائية الأخرى.

وأشار أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه تم المرور على عدد من المنشآت التجارية بمنطقة التجمع الخامس للتأكد من موافقتها لاشتراطات قانون الصرف الصناعي حفاظا على شبكة الصرف بالمدينة ومحطات المعالجة.

وأهاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بأصحاب جميع المنشآت الصناعية والتجارية ضرورة التعاون مع جهاز المدينة للحفاظ على الشبكة العامة.

وفي ذات السياق وجه علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بالحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دمياط الجديدة، لافتا إلى أن لجنة الإشغالات بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة شنت حملة لاستهداف عدد من مظاهر التعدي والإشغالات بجميع أحياء المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن التصدي لتلك المخالفات والقضاء على الأسواق العشوائية وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والوحدات السكنية المخالفة للنشاط والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد رئيس الجهاز عدم فتح تلك المنشآت إلا بعد الرجوع للجهاز والالتزام بالنشاط المخصصة من أجله وضرورة المتابعة المستمرة لعدم السماح بتلك المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.​