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رئيس الوزراء يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء ويقطع عهدا على نفسه

10:21 ص السبت 23 أبريل 2022
رئيس الوزراء يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء ويقطع عهدا على نفسه

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد غايات:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.

وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس بهذه المناسبة، مؤكدا أنها ستظل دائما وأبدا فخر لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر -العاشر من رمضان المجيد- الذي قدّم خلاله أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن والحفاظ على مقدراته.

وفي برقية التهنئة، تعهد الدكتور مصطفى مدبولي بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحافظ مصر على مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.​

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد تحرير سيناء

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