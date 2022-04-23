تفقد السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق "القاهرة ـ السويس" يتصدر اهتمامات الصحف

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تصدر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال التطوير على امتداد طريق "القاهرة ـ السويس"، بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس يتفقد أعمال التطوير على امتداد طريق "القاهرة ـ السويس")، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي تفقد، بعد ظهر أمس، أعمال التطوير على امتداد طريق "القاهرة ـ السويس"، بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق، لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية، بدءا من الطريق الدائري، الجاري تطويره حاليا، والطريق الدائري الأوسطي، الذي يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائري الإقليمي، الذي يربط محافظات الوجه القبلي بمحافظات الوجه البحري، ثم محور "أم قمر"، الذي يربط طريق الإسماعيلية الزراعي و"القاهرة ـ الإسماعيلية" الصحراوي، مرورا بطريق جنيفة، وطريق "القاهرة ـ السويس"، وطريق "القطامية - العين السخنة"، وينتهي بالربط مع طريق المحاجر.

وأضافت الصحيفة أن طول طريق السويس يبلغ 109 كيلو مترات، ويحتوي على "24 كوبري"، وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية المهمة بالدولة، لربطه مناطق شرق القاهرة بباقي مناطق الجمهورية، ويُعد المدخل الشمالي الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة، ويشكّل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة، تعتبر بمنزلة شرايين للتنمية المستدامة، تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنين، وإنهاء الزحام المروري، وتقليل الانبعاثات، وتوفير الطاقة، كما تسهم في زيادة حركة التدفق التجاري وحجم الاستثمارات.

وتحت عنوان (إعفاء 271 منشأة قطاع خاص من تطبيق الحد الأدني للأجور).. أوضحت صحيفة (أخبار اليوم) أن المجلس القومي للأجور بحث آلية تطبيق الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتم الاتفاق على طرح نموذج موحد للشركات والمنشآت التي تعاني من عدم القدرة المالية على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضافت الصحيفة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان أشار إلى أن مديريات القوى العاملة تلقت حتى الآن 3 آلاف و28 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتم الانتهاء من فحص 1159 منشأة، وتم الموافقة على استثناء 271 منشأة، وإلزام 661 منشأة بالتطبيق لعدم استحقاقها الاستثناء.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان (الصحة تطلق مشروع ميكنة جميع المستشفيات)، أشارت صحيفة (المصري اليوم) إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة أعلن البدء في تنفيذ خطة ميكنة الموارد البشرية بكل مديريات الشؤون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أن عبد الغفار أكد، خلال اجتماع عقده أمس، في إطار مراجعة خطة التحول الرقمي للارتقاء بالمنظومة الصحية، تنفيذ خطة ميكنة المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشارت إلى أن القائم بأعمال وزير الصحة وجه بإطلاق مشروع ميكنة جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك في ضوء ما تتخذه الدولة من إجراءات للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، بحيث يكون مستشفى "أم المصريين" بمحافظة الجيزة، الوجهة الأولى لتنفيذ المشروع، وذلك لما يتمتع به من موقع جغرافي مهم، كما أنه يخدم عددا كبيرا من سكان المنطقة المحيطة، موضحًا أنه سيتم تعميم مشروع الميكنة تباعًا على باقي المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية.

واقتصاديا، وتحت عنوان (المالية: سجلنا أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بدء الألفية بنسبة 9%)، نقلت صحيفة (الجمهورية) تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي أكد خلالها، أن قرار مؤسسة "فيتش" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة (كورونا،) يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتشابك فيها تداعيات الجائحة مع ما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأضاف الوزير "أن الاقتصاد المصري متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح"، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكًا في التعامل الإيجابي مع الأزمات العالمية؛ على نحو ينعكس في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية.

ولفت إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021؛ ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة بالعالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.