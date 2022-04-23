ارتفاع حرارة وأمطار رعدية في هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الجو حتى الجمعة

(مصراوي):​

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع المقبل سيشهد ارتفاعًا طفيفًا للحرارة في بدايته على أن تستقر الحرارة عند نفس المستويات خلال فترة منتصف الأسبوع، مع توقعات بأن تشهد ارتفاعًا جديدًا في نهايته على أغلب الأنحاء، حتى يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022.

وأضافت الهيئة، أن الحرارة العظمى ستكون بين أوائل ومنتصف العشرينيات على مدن الساحل الشمالي، مع طقس لطيف خلال بداية ومنتصف الأسبوع، قد تصل إلى أواخرها بنهاية الأسبوع مع طقس معتدل إلى مائل للحرارة نسبيًا.

وتكون بين أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات على المناطق الداخلية من شمال البلاد امتدادًا إلى القاهرة مع طقس مائل للحرارة إلى حار نسبيًا خلال بداية ووسط الأسبوع، قد تصل لمنتصفها بنهاية الأسبوع مع طقس حار.

وتكون في مناطق شمال ووسط الصعيد في أوائل الثلاثينيات ببداية الأسبوع مع طقس مائل للحرارة إلى حار، منتصفها بوسط الأسبوع مع طقس حار، قد تقترب من 40 مئوية بنهايته مع طقس شديد الحرارة.

بينما تكون حول منتصف الثلاثينيات بجنوب الصعيد خلال فترة بداية ومنتصف الأسبوع مع طقس حار، وتصل إلى أوائل الأربعينيات بنهايته مع طقس شديد الحرارة.

ويكون الطقس خلال الليل بارد في بداية الأسبوع على مناطق شمال الجمهورية، مائل للبرودة إلى لطيف خلال فترتي منتصف ونهاية الأسبوع، أما مناطق وسط الجمهورية فيكون مائل للبرودة إلى بارد خلال نصف الأسبوع الأول ولطيف خلال نصفه الثاني، وبالنسبة لمناطق جنوب الجمهورية فيكون الطقس لطيف خلال نصف الأسبوع الأول ومعتدل خلال نصفه الثاني.

وتكون الأجواء مستقرة إجمالًا، يتخللها فرص لتشكل سحب ركامية على أجزاء من مرتفعات جنوب سيناء يصحبها هطول أمطار رعدية تغزر أحيانًا خلال بعض أيام الأسبوع، قد تمتد أحيانًا لأجزاء من مرتفعات البحر الأحمر خاصًة الجنوبية منها.

وتكون حركة الرياح معتدلة إجمالًا قد يتكرر نشاطها نسبيًا خلال فترات المساء على بعض المناطق الشمالية وخليج السويس خلال بعض أيام الأسبوع، كما تنشط أحيانًا بمناطق من جنوب سيناء أقصى جنوب شرق البلاد مع إثارة للرمال بالإضافة للقطاع الغربي من الجمهورية حيث قد يزداد نشاطها هناك بنهاية الأسبوع.

أما حالة البحرين فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة خلال أغلب فترات الأسبوع قد تميل نحو الاضطراب النسبي في نهايته، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا خلال أغلب فترات الأسبوع تميل للاضطراب النسبي أحيانًا بمناطقه الشمالية وخليج السويس.

كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق مختلفة من شمال الجمهورية خلال معظم أيام الأسبوع، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.