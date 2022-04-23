بداية من اليوم.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة

كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت، يشهد ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، وتكون ارتفاعات الأمواج من خفيفة إلى معتدلة على البحر المتوسط بارتفاع (1 : 1.5 متر)، بينما تكون حالة الأمواج معتدل إلى مضطرب على البحر الأحمر بارتفاع (1.5 إلى 2.5 متر).

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على القاهرة وعدد من المحافظات على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 31 – الصغرى 17

الإسكندرية: العظمى 26 – الصغرى 16

بورسعيد: العظمى 25 – الصغرى 16

سوهاج: العظمى 32 – الصغرى 17

أسوان: العظمى 37 – الصغرى 20

إدفو: العظمى 38 – الصغرى 21