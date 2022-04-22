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بالفيديو.. السيسي يتفقد أعمال تطوير امتداد طريق القاهرة/السويس

10:41 م الجمعة 22 أبريل 2022
بالفيديو.. السيسي يتفقد أعمال تطوير امتداد طريق القاهرة/السويس

السيسي يتفقد أعمال تطوير امتداد طريق القاهرة/السوي

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(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضيه الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليًا.

بالإضافة إلى الطريق الدائري الأوسطي الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائري الإقليمي الذي يربط محافظات الوجه القبلي بمحافظات الوجه البحري، ثم محور أم قمر الذي يربط طريق الإسماعيلية الزراعي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورًا بطريق جنيفة، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر.

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