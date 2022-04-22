وفد "التنسيقية" يشارك في حفل الإفطار السنوي لـ"يونيسف"

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(مصراوي):

شارك وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل الإفطار السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالقاهرة، في فندق ماريوت الزمالك.

وفي البداية، رحب جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالقاهرة، بحضور أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل الإفطار الذي ضم ممثلي المنظمة الأممية وعدد من رموز المجتمع.

وثمن هوبكنز دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في دعم ومساندة قضايا وحقوق الأطفال في مصر.

وأعرب هوبكنز، عن تطلعه في تحقيق مزيد من الشراكة والتعاون مع أعضاء التنسيقية في تعزيز التنمية العادلة متعددة الأبعاد للأطفال.

ونشر هوبكنز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، صورا تجمعه بعدد من أعضاء تنسيقية خلال حفل الإفطار ، مرفقة بعبارة "البرلمانيون المهتمون بحقوق الطفل.. معًا نصنع التغيير من أجل كل طفل".

وضم وفد التنسيقية، من أعضاء مجلس النواب، أميرة العادلي، أميرة صابر، محمد عبدالعزيز، أحمد فتحي، طارق الخولي، محمد تيسير مطر، رشا فايز، هادية حسني، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، راجية الفقي، محمد عزمي، أحمد قناوي، نهى ذكي، محمد فريد.

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