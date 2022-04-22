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إجازة العيد و"العمال" وتعديل قانون غسل الأموال.. ننشر حصاد الوزراء في أسبوع (إنفوجرافيك)

09:46 م الجمعة 22 أبريل 2022
  • عرض 6 صورة
    إجازة العيد والعمال وتعديل قانون غسل الأموال
  • عرض 6 صورة
    إجازة العيد والعمال وتعديل قانون غسل الأموال
  • عرض 6 صورة
    إجازة العيد والعمال وتعديل قانون غسل الأموال
  • عرض 6 صورة
    إجازة العيد والعمال وتعديل قانون غسل الأموال
  • عرض 6 صورة
    إجازة العيد والعمال وتعديل قانون غسل الأموال
  • عرض 6 صورة
    إجازة العيد والعمال وتعديل قانون غسل الأموال
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كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل "إنفوجرافيك" سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 16 حتى 22 أبريل 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرار بأن تكون الفترة من يوم السبت 30 أبريل 2022، حتى يوم الخميس 5 مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام.

كما تضمنت القرارات أيضًا، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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