السيسي يتفقد أعمال تطوير طريق القاهرة - السويس

كتب – محمد سامي:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضيه الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا، والطريق الدائري الأوسطي الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائري الإقليمي الذى يربط محافظات الوجه القبلي بمحافظات الوجه البحري، ثم محور أم قمر الذى يربط طريق الاسماعيلية الزراعي و القاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورا بطريق جنيفة، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر.

وأكد السفير بسام راضي في بيان صحفي صدر منذ قليل، أن طريق السويس يبلغ طوله ١٠٩ كم و يحتوي على عدد ٢٤ كوبري وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقي مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالي الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنيين، وإنهاء الزحام المروري وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم في زيادة حركة التدفق التجاري وحجم الاستثمارات.