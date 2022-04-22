الصحة توضح حقيقة وجود حالات مصابة بـ"التهاب كبدي غير معروف" داخل مصر

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حقيقة ما تردد عن وجود حالات مصابة بمرض "الالتهاب الكبدي غير معروف السبب" بمصر.

وقال عبدالغفار في مقطع صوتي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر تويتر، إن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أرسل كتابا دوريا لمديريات الصحة، لإبلاغها بوجود حالات إصابة بمرض "التهاب الكبدي الوبائي غير معروف السبب" في عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف متحدث الصحة، أنه لا توجد حالات مصاب بهذا المرض في مصر، مؤكدا أنه لم يثبت أيضا أنها تنتقل من شخص لآخر حتى الآن.

وشدد عبد الغفار على أن ما قام به قطاع الطب الوقائي إجراء توعوي وتحديث للمعلومات الطبية بما يحدث على مستوى العالم .

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي رصد عدد 91 حالة مصابة بالتهاب كبدي غير معروف السبب، ومنهم (74 حالة في بريطانيا، 9 حالات في الولايات المتحدة الأمريكية، 5 حالات في إيرلندا، 3 حالات في إسبانيا) بالإضافة إلى عدد من الإصابات في الدنمارك وهولندا.