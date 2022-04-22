رئيس برنامج تطوير الأرز يكشف: هذه فوائد "أرز السوبر"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حمدي الموافي، رئيس برنامج تطوير الأرز ووكيل معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن الأرز الهجين يزيد الإنتاجية بمعدل 25%، علاوة على حصاده خلال فترة وجيزة أقل من الأرز العادي بحوالي 35 يومًا وانخفاض معدل استهلاكه للمياه بمعدل 30% بما يحقق اكتفاء ذاتيًا أكبر وتصديرًا أعلى.

وأضاف الموافي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن صنف "أرز السوبر" يضيف 300 ألف طن أرز، بقيمة مليار جنيه بعد تحقيق زيادة إنتاجية الفدان بواقع نصف طن من النوع الملقب بالشبح أو العملاق؛ لأن هذا الصنف ترتفع إنتاجيته من الفدان إلى 4.5 طن، مقابل 4 فقط في الأصناف الأخرى.

وتابع: "المزارع سيستفيد من خلال زيادة محصوله على نفس المساحة، ما يزيد من دخل المزارع"، مؤكدًا أن المواطن سيستفيد من توافر المنتج، واعتدال أسعاره في الأسواق.

وأشار الموافي، إلى أن إجمالي المساحات المزروعة من محصول الأرز تبلغ مليون فدان، مضيفًا: "محافظات البحيرة والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد هي مراكز زراعة الأرز في مصر".