محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد القيامة المجيد- فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم الخميس، مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة لتقديم التهنئة إلى الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد القيامه المجيد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف والقس ميلاد موسى راعي كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالجيزة.

وبحسب بيان اليوم، قدم محافظ الجيزة في كلمته التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما جاء في كلمه محافظ الجيزة، ان الشعب المصري يعيش حاليا مناسبات دينية معا تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن .

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته على وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور مسعد مدير مديرية الاوقاف بالجيزة وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وسمير عويضة رئيس حي العمرانية.