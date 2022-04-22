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الصحة: نسب التعافي من كورونا وصلت إلى أعلى معدلاتها

12:03 ص الجمعة 22 أبريل 2022
الصحة: نسب التعافي من كورونا وصلت إلى أعلى معدلاتها

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وصول نسبة التعافي من فيروس كورونا، إلى أعلى معدلاتها وأقل معدلات في نسبة الوفيات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة أعلنت وصول نسبة التعافي إلى أعلى معدلاتها في:
- نسبة دخول المستشفيات.
-نسبة الإشغال في الرعايات.
- نسبة الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي.
- نسبة الوفيات منذ بدء الجائحة.

وأضاف متحدث الصحة أن من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة التعافي من فيروس كورونا، ارتفاع معدلات التطعيم بين الفئات المستهدفة.

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