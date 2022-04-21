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رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

10:17 ص الخميس 21 أبريل 2022
رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع المواطنين الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.​

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