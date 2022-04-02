رئيس خطة النواب يوضح معنى الموافقة لوزير المالية لضمان مصر للطيران في رحلات روسيا

(مصراوي):

أشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب الدكتور فخري الفقي بموافقة مجلس النواب نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

وقال النائب الفقي في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، إن حركة الطيران من القاهرة موسكو والعكس متوقفة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب الدائرة، موضحًا أن روسيا والاتحاد الأوروبي في وضع متأزم جدًا ولا يوجد علاقات بينهما سواء إصدار العقوبات فقط.

وأضاف نتيجة لهذه العقوبات أعلنت روسيا وقف جميع أشكال التأمينات للطيران سواء للركاب أو البضائع، موضحًا أن هذا الأمر أدى إلى توقف شركات التأمين الكبرى عن تمويل هذه التأمينات والضمانات.

ولفت إلى أن هذا الأمر أدى إلى توقف حركة الطيران من وإلى القاهرة موسكو خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن مشروع القانون سيعمل على إعادة حركة الطيران بمجرد تصديق الرئيس عليه.

ونوه النائب فخري إلى أن الشركة القابضة لمصر للطيران هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام التي تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمملوكة للدولة بالكامل، وهي الشركة الوطنية القائمة على مرفق النقل الجوي لجمهورية مصر العربية، وتعد واحدة من أعرق شركات الطيران على مستوى العالم حيث تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط والسابعة على مستوى العالم إذ تأسست عام 1932 وتعمل منذ إنشائها في خدمة الوطن بجميع قطاعاته.

وأشار إلى أن سبق وأن تعرضت الشركة في الآونة الأخيرة إلى عدة أزمات متتالية؛ منها الأزمة التي تمر بها جميع دول العالم حالياً جراء تفشي فيروس كورونا وتأثيره الشديد على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وعلى صناعة النقل الجوي العالمي بصفة خاصة.

وشدد على أن ما حدث مؤخرًا من تأثير تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية فقد أصدر الاتحاد الأوروبي القانون رقم 238 لسنة 2022 المعدل للقانون رقم 833 لسنة 2014 بشأن العقوبات الأوروبية ضد دولة روسيا والمتضمن حظر قيام شركات التأمين، وإعادة التأمين الأوروبية وكذلك الشركات غير الأوروبية التي لها فروع بأوروبا بتوفير تغطية تأمينية أو دفع تعويضات لأي أفراد أو كيانات روسية، لذا فقد حرصت الدولة على دعم الشركة القابضة من خلال الأذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى المطارات الروسية.

والأربعاء وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا الاتحادية.

وتأتي فلسفة مشروع القانون نتيجةً لما أفادت به شركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من وإلى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليه وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارًا من 2/3/2022 في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها.

وفي إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن، وحتى تتمكن شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث لذا طلبت من الحكومة المصرية أن تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية بذلك.