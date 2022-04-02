صفحة المقاولون العرب تنشر صور مسجد الإمام الحسين بعد انتهاء تطويره

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة المقاولين العرب، انتهاء أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) واستقبال المصلين في صلاة القيام اليوم، أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على "فيسبوك" صور انتهاء أعمال تطوير المسجد، قائلة:"كل عام وأنتم بخير".

وتعيد وزارة الأوقاف اليوم، فتح مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، بدءًا من صلاة العشاء والتراويح، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير، والتي وصفها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنها نقلة حضارية ليس للمسجد وحده، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها.

وكان وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت توجهوا بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل، وهو ما تم وتحقق، وبأعلى المقاييس العالمية، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة.