وزير الأوقاف: مسجد الحسين يتزين لاستقبال المصلين مرة أخرى

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أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن استعداد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة لاستقبال المصلين في صلاة التراويح الليلة، مؤكدا أن المسجد تزين لاستقبال رواده مرة أخرى بعد إعادة تأهيله وإعماره بصورة لائقة تليق بمقام آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، مؤكدا أن المسجد سيظل مفتوحا بإذن الله تعالى لإقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده بإذن الله تعالى بعد إنجاز صيانته وإعادة إعماره على أكمل وجه وفي أسرع وقت قياسي ممكن، مؤكدا أن ما تحقق من إنجاز برهان ساطع على قدرة الدولة المصرية والمصريين وحبهم لآل البيت والرسول صلى الله عليه وسلم.

ووجه وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل.

وأكد وزير الأوقاف، أن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك يوم الثامن من أبريل ٢٠٢٢ م ستقام بإذن الله تعالى في مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، كما ستقام بإذن الله تعالى صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه يوم السبت القادم الثاني من أبريل بإذن الله تعالى ، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده بإذن الله تعالى.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء الوعي الرشيد، أدى المصلون بمساجد الجمهورية اليوم صلاة العصر، وعقب انتهاء الصلاة قام أئمة الأوقاف بأداء أول درس عصر بعد سماح لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة مجلس الوزراء من أداء الدروس والخواطر خلال شهر رمضان المبارك.لافتا إلى أن المصلين التزموا أثناء أداء الأئمة لدرس العصر بعلامات التباعد الاجتماعي وبالكمامة والإجراءات الاحترازية، باعثين برسالة مفادها نحن مع الحفاظ على بيوت الله (عز وجل).