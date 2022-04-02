لماذا حددت دار الإفتاء قيمة الحد الأدنى لزكاة الفطر بـ 15 جنيهًا؟

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، كيفية حساب قيمة الفطر لشهر رمضان 2022، بعد تحديد قيمة الحد الأدنى لها بـ 15 جنيها.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه تم قيمة الحد الأدنى لزكاة الفطر، على أردب القمح الذي يصنع منه الخبز الذي يتناوله المواطنين في مصر.

وتابعت دار الإفتاء: أن طريقة حساب قيمة الحد الأدنى لزكاة الفطر جاءت كما يلي:

طيب سعر أردب القمح كام ٩٠٠ جنيه

والأردب فيه ١٥٠ كيلو

يبقى سعر الكيلو كام ٦ جنيه

طيب والزكاة أد إيه صاع من قمح

طيب الصاع يساوي كام كيلو طلع يساوي ٢.٠٤ كيلو

يبقى نضرب ٢.٠٤ كيلو * ٦

يطلع الناتج ١٢.٢٤ جنيه

ودار الإفتاء قالت إنه ١٥ جنيه

يعني كمان مزودين عن السعر بشويه بحيث اختلاف الأسعار في الأردب

و ١٥ جنيه الحد الأدنى يعني طلع أكتر من ١٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك

بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد ١٥ جنيه.

كان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حدد قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار المفتي، إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.​