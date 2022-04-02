مصر للطيران تعلن مواعيد فتح مكاتبها خلال شهر رمضان

كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، مواعيد عمل جميع مكاتب المبيعات التابعة للشركة.

وقال نبيل في تصريح، اليوم السبت، إنه تقرر أن يكون العمل اعتبارا من الساعة 9.30 صباحا وحتى 4 مساء، ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن التعامل مع مكاتب مبيعات مبني الرحلات الموسمية ومبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، وكذا مركز الاتصالات التليفونية الـCall Center، الذي يوفر جميع الخدمات على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضاف أن مصر للطيران ستوفر وسائل أخرى يستطيع العملاء من خلالها الحجز والتأكد من مواعيد السفر، والحصول على العديد من الخدمات المميزة الأخرى عن طريق تطبيقات مصر للطيران على التليفون المحمول، وأيضا عن طريق الموقـع الإلكتروني لمصـر للطيران اضغط هنا، والذي يمكّن العميل من حجز تذكرة السفر واختيار درجة السفر والمقعد والوجبات المفضلة واختيار أفضل الأسعار، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالأمتعة بأنواعها، وإمكانية متابعة الحقائب المفقودة".

وتابع نبيل: "كما يعرض الموقع شبكة رحلات مصر للطيران الداخلية والخارجية، وكذلك النصائح، وإرشادات السفر وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى إمكانية سداد قيمة تذاكر السفر، وتعديل الحجز وتغيير خط السير من خلال مركز الاتصالات التابع للشركة، سواء بالبطاقات الائتمانية أو عن طريق خدمة فوري والخدمات الأخرى".

كما رفعت مصر للطيران للخدمات الجوية، صاحبة النشاط الرئيسي لإعداد وتجهيز وجبات الأغذية والمشروبات للرحلات الجوية والمطاعم والكافتيريات، حالة الاستعداد خلال شهر رمضان المعظم، وإعداد قوائم متنوعة من الوجبات التي تقدم على الطائرات خلال أوقات الإفطار والسحور أو في قاعات وصالات كبار الزوار لمختلف المسافرين، فضلا عن تلبية احتياجات مختلف العاملين في قطاع الطيران المدني والعاملين من مختلف الجهات والهيئات بمطار القاهرة الدولي مع مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة، وتطبيق جميع معايير الجودة في شتي مراحل إنتاج وتداول الأطعمة.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية حاتم ممدوح قد وجه بضرورة التواجد بشكل دائم للإشراف والمتابعة لتنفيذ طلبات مختلف العملاء من شركات الطيران وشركات قطاع الطيران المدني في أوقات مناسبة، وتقديم وجبات جاهزة كاملة الطهي وفي أحدث أدوات التعبئة والتغليف لضمان سلامة وجودة الوجبات.​