افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية

كتب - أحمد جمعة:

افتتحت هيئة المستشفيات التعليمية، وحدة السكتة الدماغية بمبنى الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمي، والتي تقوم بعمل القسطرة المخية لأول مرة داخل مستشفيات محافظة المنوفية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك استمرارا لاستراتيجية التطوير التى تنتهجها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية داخل وحداتها من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة داخلها.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، إن هذه الوحدة ستخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة من وسط الدلتا ، وستوفر عليهم عناء السفر إلى القاهرة ، مما سيسهم في إنقاذ حياة مريض السكتة الدماغية والتي تحتاج إلى التدخل العاجل والسريع، وتم توفير كافة الأجهزة والتجهيزات الطبية على أعلى مستوى وطبقا للمعايير العالمية.

وأفاد الدكتور محمد طاحون مدير عام المستشفى، بأن هذه الخدمة تستخدم في تشخيص وعلاج أمراض الأوعية الدموية المخية النادرة، وتم التنسيق والتعاون مع مستشفى المطرية التعليمي لتوفير الدعم والتدريب اللازم للأطقم الطبية، مضيفًا بأن الوحدة دخلت الخدمة اليوم وتم إجراء 3 حالات قسطرة مخفيه لحالات تعاني من تمدد شرياني ووحمة وريدية شريانية وضيق بالشريان السباتي، وقام بها أساتذة من الفريق الموجود بالوحدة بقيادة الدكتور أحمد محمد عطية والدكتور أحمد هاني الشافعي.​