شديد الحرارة جنوبا.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بدرجات الحرارة

الزراعة في أرقام.. تفاصيل مجمعات الخدمات الزراعية ضمن "حياة كريمة"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم السبت، أن الطقس يكون مائلا للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس مشمسا على المناطق الجنوبية.

وتسجل القاهرة بين 17 و31 درجة مئوية غدا الأحد، بعدما وصلت اليوم السبت لـ 36 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على النحو التالي:​