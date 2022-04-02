رئيس الأركان يعود لأرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لقبرص

كتب- محمد سامي:

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية قبرص، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا من مصر وقبرص.

والتقى الفريق أسامة عسكر خلال الزيارة بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس وذلك بحضور وزير الدفاع القبرصي وقائد الحرس الوطني القبرصي وعدد من المسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة القبرصية حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأشاد الرئيس القبرصي بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري القبرصي في ضوء عمق الروابط التي تجمع بين البلدين، مثمنا الدور المصري المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

والتقى الفريق أسامة عسكر، بوزير الدفاع القبرصي، خارلامبوس بيتريدس، حيث أكد ضرورة استمرار التنسيق بين مصر وقبرص لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

ومن جانبه أشار وزير الدفاع القبرصي إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات بما يحقق الاستقرار في المنطقة.

كما التقى خلال الزيارة بقائد الحرس الوطني القبرصي وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون ولاسيما في المجال العسكري بين مصر وقبرص.

وشهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والقبرصي تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أعقبها زيارة الفريق أسامة عسكر للنصب التذكاري بمنطقة مقدينوتيسا حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

أعقب ذلك زيارة لقيادة القوات البحرية القبرصية تضمنت جولة تفقدية لإحدى الوحدات البحرية القبرصية، وزيارة مركز البحث والإنقاذ القبرصي، بالإضافة إلى زيارة قيادة القوات الخاصة القبرصية التي تخللها عرض تقديمي عن القوات الخاصة القبرصية وتنفيذ بيان عملي بواسطة عناصر القوات الخاصة القبرصية، أعقبه المرور على معرض الأسلحة.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة بالمستوى الراقي والإمكانيات المتميزة التي تمتلكها القوات المسلحة القبرصية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها.

حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية.