الزراعة في أرقام.. تفاصيل مجمعات الخدمات الزراعية ضمن "حياة كريمة"

كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصداره الرابع "الزراعة X أرقام"، استعرض خلاله أهم الأرقام الخاصة بمجمعات الخدمات الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

وأشار الإصدار إلى أن وزارة الزراعة تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عددا من مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة في القرى المستهدفة حيث بلغ إجمالي عدد هذه المجمعات حوالي 332 مجمع خدمات زراعية.

وتقدم المجمعات الخدمية كافة الخدمات الزراعية وفقا لاحتياجات القرى المستهدفة من وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي ومراكز تجميع الألبان.

وتشمل المجمعات الخدمية 316 وحدة بيطرية و329 جمعية زراعية و305 مراكز إرشادية و46 مركزا لتجميع الألبان.