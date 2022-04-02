8 حالات وفاة يوميا.. الصحة تعلن بيان كورونا الأسبوعي الثالث

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، أن المتوسط اليومي لعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بلغ 559 حالة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما بلغ المتوسط اليومي للوفيات خلال نفس الفترة 8 حالات يوميا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المتوسط اليومي لأعداد المتعافين من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بلغ 565 متعافيًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ 438458 متعافيًا.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن، بلغ 32 مليونًا و563 ألفًا و52 من المحصنين بالكامل بجرعتي اللقاح.

وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد، أولا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

جدير بالذكر، أن الوزارة خصصت عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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يذكر أن هذا هو البيان الأسبوعي الثاني لمعدل إصابات ووفيات كورونا في مصر، وذلك بعد أن قررت وزارة الصحة تعديل توقيت إصدار بيانات كورونا من يومية لأسبوعية.د​