الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
القاهرة- (أ ش أ):
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد محمد حمدي السعيد للتعزية في وفاة جميلة زكريا عبدالفتاح فهمي.
كما أوفد الرئيس العميد أحمد محمد عبدالفتاح للتعزية في وفاة اللواء طبيب محمود محمد عيسى.
وأرسل الرئيس أيضا العميد عمر سرحان للتعزية في وفاة اللواء طبيب مكين إسحاق إبراهيم.
كما أرسل الرئيس العميد طارق محمد نشأت للتعزية في وفاة عبد المجيد إدريس.
ونقل الموفدون للتعزية إلى الأسر بالغ عزاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواساته لهم.
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